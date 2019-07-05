Надеть телогрейку и "под корову посадить": Брежневу гонят со сцены

Многих взбесили снимки певицы с драгоценностями

Вера Брежнева опубликовала в Instagram эффектную фотосессию.В соцсети это оценили по-разному. Одни шутили, другие восхищались, а третьи, вспомнив некоторые детали из жизни артистки, негодовали, заявив, что ей не место на сцене и лучше ее в телогрейке "под корову посадить".

"Лучшие друзья девушек – это бриллианты", – поместила звезда под кадрами слова из хита группы, в составе которой покорила миллионы сердец. На снимках экс-солистка "ВИА Гры" позирует и с голыми плечами, и в необычном пышном наряде, и на мотоцикле. При этом на ней сверкают и переливаются дорогие украшения.

Недовольные тут же высказали все, что думают о блондинке (здесь и дальше орфография и пунктуация сохранены):

"вроде полы мыла... она сама рассказывала кажется, если не путаю", "Группа виагра позвали по приколу обычных девушек петь с ними, и там типо где то торговала Вера...", "Она уже достала всех,обыкновенная женщина,одеть телогрейку и под корову посадить,Ничем не будет отличаться от Российских женщин,а здесь просто миллионы денег,и больше ничего", "не понятно в чём она "божественная", к тому же бездарь...фигура хорошая,но с хорошими фигурами ... и больше людей,а на сцене делать ей тоже ... (нечего) безголосой кривляке".

Кто-то шутил. "Муж наверно с инфарктом лежит. Отпустил за хлебом!", "Наверно красный мерс продала и накупила много много игрушек?!", "мужчина в коме наверное", – написали такие.

Фанаты же Веры по достоинству оценили ее внешность: "Космический космос", "Волшебная!!!🔥❤️", "Как же круто💭🌈Невероятный души человек💙Восхищаюсь и люблю", "у просто САМАЯ КРАСИВАЯ ВО ВСЕМ МИРЕ🙌😍НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ ПОД НАЗВАНИЕМ ЗЕМЛЯ 🌍ВЕРА БРЕЖНЕВА именно она достойна сцены и красоты ❤🔥Неважно какой образ вы в любом просто божественная😅👌👏👏👏👏👏👏👏👏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤Пример всем нам девушкам 😉😋", "Бриллиант 💎 природной красоты 😘💐💐", "Невероятно Красивая!!!Потрясающая!!!🔥❤️🔥", "Роскошно", "Сказочно красива, обворожительная, ничего лишнего!!!💋🔥💕💕💕".

Брежнева нередко выкладывает в соцсети эротичные снимки и видео. Только в последнее время в ответ на такие публикации на страницу артистки сыпется немало критики. Не так давно, увидев подобный ролик, звезде посоветовали усмирить рвущуюся наружу сексуальность, напомнили о муже и отправили на кухню.

Ранее и вовсе обозвали старухой, отметив, что ее "время на исходе". Однако певица на желчь злопыхателей не отвечает и продолжает блистать прелестями...