Умер звезда фильма "Люди в черном"

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Американский актер Рип Торн умер сегодня в возрасте 88 лет. Наибольшую известность ему принесла роль агента Z в фильме "Люди в черном", - пишет FlashNord.
Торн родился в 1931 году в штате Техас. Его кинодебют состоялся в 1956-м: он снялся в небольшой роли в фильме "Куколка". За свою карьеру актер сыграл более 100 ролей, пишет "Свободная пресса".
Причина смерти знаменитости пока неизвестна.
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