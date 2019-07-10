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Умер звезда фильма "Люди в черном"

Рип Торн. Фото: www.globallookpress.com
Причина смерти артиста пока не называется

Американский актер Рип Торн умер сегодня в возрасте 88 лет. Наибольшую известность ему принесла роль агента Z в фильме "Люди в черном", - пишет FlashNord.

Торн родился в 1931 году в штате Техас. Его кинодебют состоялся в 1956-м: он снялся в небольшой роли в фильме "Куколка". За свою карьеру актер сыграл более 100 ролей, пишет "Свободная пресса".

 Причина смерти знаменитости пока неизвестна. 

Дарья ПЕТРОВА
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