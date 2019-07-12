"Таблетки вместо еды": Алибасов оправдался перед россиянами

Продюсер группы "На-На" откровенно поведал о своем здоровье

Бари Алибасов показал лекарства, которые ему необходимо принимать после отравления.

На страничке в Instagram Алибасов выложил ролик, красноречиво запечатлевший гору препаратов, необходимых продюсеру для нормального восстановления здоровья. На такой шаг бессменный лидер "На-На" решился после того, как в эфире Первого канала был обнародован скриншот переписки помощника Бари Каримовича с лечащим врачом. Якобы сообщения доказывают, что они вместе пытались придумать причину госпитализации продюсера.

"Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я "глотаю" ежедневно пока вся страна интересуется болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен – полгода придётся есть таблетки вместо еды", -

горько посетовал Алибасов (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

При этом пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин подчеркивает, что скриншоты, предоставленные в телеэфире, ничего не доказывают.

Алибасова госпитализировали в начале июня из-за отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". По информации пресс-службы артиста, врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Однако позднее появились сомнения в правдивости этой истории, так как продюсер быстро оправился, а некоторые ее детали противоречили друг другу.

