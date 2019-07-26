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"Слишком вульгарное": бюст Лорак едва уместился в декольте

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Вид прелестей звезды возбудил фанатов

Ани Лорак  блеснула роскошным бюстом и стройной фигурой на фестивале "Жара" в Баку. И выложила снимок в Instagram. Восхищенные почитатели расхваливали артистку, недовольные упрекали.

В кадре звезда с радостной улыбкой позирует в прозрачном наряде. Через пышную юбку видны ее длинные голые ноги, а из глубокого декольте едва не выпадает соблазнительная грудь. 

Певица ничего не объяснила под фото. Может, решила, что все ясно и так.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Мнения о внешности Лорак на этом снимке разошлись. Одни упрекали брюнетку, указав на недостатки:

"Декольте слишком вульгарное... Что-то бюст слишком большой", "С грудью переборщила, видно же".    

У других ее вид вызвал исключительно положительные эмоции.

"Суперкуколка, красотка! ", "Шикарно", "Платье огонь!",  "Украшение любого мероприятия... на Вашем фоне все "звезды" тухнут!", "Роскошная", "Потрясающая", "С ума сойти можно", "Платье великолепно! Выглядите шикарно и обворожительно, женственно и нежно!",

– осыпали звезду комплиментами фанаты.

Дива и прежде показывала достоинства своей фигуры. Только вот комплиментами ее осыпали вперемешку с упреками. Как-то раз неудачная поза артистки породила слухи, будто у нее на ноге нет пальца. Ранее поклонники заметили перемены во внешности Лорак, а до этого она шокировала фанатов нарядом.

Полина ДОРОЖКИНА
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