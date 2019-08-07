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Популярный телеведущий попал в аварию

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Сейчас жизни знаменитости ничего не угрожает

Борис Корчевников вместе с друзьями ехал в Старицу, чтобы отпраздновать свои именины. Доехать до места без происшествий не удалось: священник, находившийся за рулем, наехал на косулю.

В результате пострадало только животное, Борис Корчевников и его друзья травм не получили.

"Отмечаем именины Бориса Вячеславовича: причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт – мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот",

– рассказал в социальных сетях один из друзей Корчевникова.

Радостное фото компании после аварии подписчиков только разозлило, они не понимают, почему молодые люди веселятся после гибели животного:

"для меня такое событие, как смерть живого существа, тем более пусть и косвенно по вине, и радость не совместимы", "Единственное кого жалко, и кто заслуживает уважения из живых душ, прописанных в этом посте, это косулю...", "Мда...как будто галочки поставили, и в списке дел был пункт "сбить косулю", и больше всего жалко машину.

Ранее в Сети обсуждали изменившуюся внешность телеведущего: он сильно набрал веса. Сам Борис Корчевников рассказал, что прошел курс лечения, из-за которого произошел скачок веса.

Дарья ПЕТРОВА
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