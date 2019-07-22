Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Популярная телеведущая развелась с мужем

Юлия Бордовских и Алексей Кравцов. Фото: www.globallookpress.com
Супруги прожили вместе 12 лет

Телеведущая Юлия Бордовских рассказала, что недавно развелась с мужем – бизнесменом и президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым. Как утверждает сама знаменитость, им удалось сохранить хорошие отношения.

Юлия и Алексей познакомилась в 2006 году и практически сразу влюбились друг в друга, но отношения их начали развиваться только через полгода. Уже в 2007 году они поженились, а через год Бордовских родила супругу сына Федора. Также они воспитывали еще двух детей: сына Кравцова и дочь телеведущей от предыдущих отношений, – рассказывает "7 дней".

Возможно, пережить развод Бардовских удалось из-за плотного рабочего графика. Знаменитость живет между Майами и Нью-Йорком и разрабатывает свой проект. Также Юлия Бордовских активно занимается спортом, что позволяет ей иметь прекрасную форму в 50 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yulia Bordovskih (@bordeaux_yulia)

"Мы делаем продукты из суперфудов, это новое поколение витаминов. <…> Также сейчас доучиваюсь на health-коуча. Это человек, который указывает путь к здоровому образу жизни...У меня все хорошо!",

– поделилась знаменитость.

Ранее "Утро" рассказало о новом конфликте Ксении Собчак и Сергея Шнурова. 

 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

Киев списал на Москву коллапс на украинской железной дороге

Незалежная испытывает дефицит товарных вагонов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей