Популярная телеведущая развелась с мужем

Супруги прожили вместе 12 лет

Телеведущая Юлия Бордовских рассказала, что недавно развелась с мужем – бизнесменом и президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым. Как утверждает сама знаменитость, им удалось сохранить хорошие отношения.

Юлия и Алексей познакомилась в 2006 году и практически сразу влюбились друг в друга, но отношения их начали развиваться только через полгода. Уже в 2007 году они поженились, а через год Бордовских родила супругу сына Федора. Также они воспитывали еще двух детей: сына Кравцова и дочь телеведущей от предыдущих отношений, – рассказывает "7 дней".

Возможно, пережить развод Бардовских удалось из-за плотного рабочего графика. Знаменитость живет между Майами и Нью-Йорком и разрабатывает свой проект. Также Юлия Бордовских активно занимается спортом, что позволяет ей иметь прекрасную форму в 50 лет.

"Мы делаем продукты из суперфудов, это новое поколение витаминов. <…> Также сейчас доучиваюсь на health-коуча. Это человек, который указывает путь к здоровому образу жизни...У меня все хорошо!",

– поделилась знаменитость.

Ранее "Утро" рассказало о новом конфликте Ксении Собчак и Сергея Шнурова.