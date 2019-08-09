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Токарева закрыли от посторонних

Вилли Токарев. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитого шансонье провожают в последний путь близкие, коллеги, друзья и поклонники

Прощание с Вилли Токаревым проходит в столичном храме Святителя Николая в Котельниках. Люди прибывают, несмотря на дождь. На заупокойной службе присутствовали только близкие, остальные стояли на улице под зонтиками.

Позже в церковь стали пускать всех. Присутствуюшие мало говорят о творчестве певца, больше – о его человеческих качествах, отмечает "Эхо Москвы".

В зале, гле проходит траурная церемония, звучат песни в исполнении артиста. Прощание будет длиться до 12:00. Затем процессия двинется в сторону Калитниковского кладбища. Похороны пройдут на Калитниковском кладбище в закрытом режиме – так захотели родные шансонье, сообщает ТАСС..

"Вилли Токарев был, безусловно, человеком незаурядным, талантливым. Его место на эстраде никем не будет занято никогда... он – последний из могикан...",

сказал РИА "Новости" представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее соболезнования в связи с уходом артиста выразили многие коллеги шинсонье, среди которых певицы Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Виктория Цыганова, Эдита Пьеха и Татьяна Буланова, а также друзья и коллеги, живущие в США, и многие другие.  

Вилли Токарева не стало 4 августа. Ему было 84 года. Он умер в онкологическом центре Москвы. В последние месяцы здоровье артиста постоянно ухудшалось, и ему пришлось обратиться к столичным медикам, но помочь ему так и не смогли помочь. Предположительно, причиной смерти звезды русского шансона стало онкологическое заболевание.

Известность артисту принесли такие песни, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 г. он эмигрировал в США, а в 1990-е гг. вернулся в Россию. Исполнитель записал около 50 альбомов. Он не раз становился обладателем премии "Шансон года".   

Полина ДОРОЖКИНА
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