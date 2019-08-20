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Трагически погибла известная певица

Трагически погибла известная певица
Олеся Яковлева. Фото: instagram.com/olesay_yakovleva/
Олесе Яковлевой было всего 35 лет

Артистка погибла в Приморье, где и была больше всего известна. По информации СМИ, женщина утонула. У нее остался муж и 4-летний сын.

Как пишет "КП", Олеся Яковлева в последние годы начала злоупотреблять алкоголем. Выпивала перед каждым концертом, чтобы не волноваться и чувствовать себя более раскрепощенной. Пагубная привычка стала причиной ее ухода из группы "Пандора". Стать звездой мирового уровня певица так и не успела.

"Она пела всегда, как в последний раз, как будто у нее концерт в "Олимпийском". Она всегда выкладывалась на все 100 процентов. После концерта мы уходили мокрыми. Она не знала слово "халтура". От такого мощного энергичного вокала у всех были мурашки по коже", – рассказал друг девушки. 

Дарья ПЕТРОВА
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