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Федосееву-Шукшину экстренно увезли в больницу за границей

Федосееву-Шукшину экстренно увезли в больницу за границей
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Артистке стало плохо в Болгарии

Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в больницу Болгарии с сердечным приступом. Сейчас, по словам ее дочери Ольги, состоянию актрисы ничего не угрожает.

 Диагнозы пока разнятся. Лечащий врач жены Алибасова считает, что у актрисы может быть нарушение мозгового кровообращения.

"По-хорошему, маме сейчас лучше не передвигаться, но, как я уже говорила, в Бургасе ее не могут положить в больницу из-за отсутствия полиса",

- рассказала дочка Шукшиной "Собеседнику".

Вылететь к матери женщина пока не может, поэтому заботу о ней взяла на себя подруга Марии Шукшиной, которая должна привезли жену Бари Алибасова в Москву.

"Хорошо бы ещё Мария вышла со мной на связь – в такие моменты надо держаться вместе, маме будет приятно, – добавила Ольга.

Дарья ПЕТРОВА
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