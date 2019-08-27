Девушка подчеркнула пышные формы

Дочь Романа Абрамовича, 24-летняя София, раньше не раз подвергалась нападкам в Интернете из-за лишнего веса, но сейчас девушка, похоже, полностью приняла свое тело. Наследница бизнесмена устроила фотосессию в купальнике и минишортах в Испании, где сейчас отдыхает.

В последнее время София часто делится с поклонниками, их у девушки почти 18 тыс., личными снимками. На большинстве из них она позирует в купальниках, короткой одежде и обтягивающих платьях. А ведь еще недавно она удаляла такие снимки после критики.

Возможно, все дело в комплиментах, которые Абрамович начали оставлять под каждым снимком.

"Выглядишь хорошо", "Очень горячо", "Красивая и милая девушка", "Шикарная", "Красавица", "Сексуальное платье", "Красный тебе очень идет",

– расхваливают комментаторы.

С 2003 года София Абрамович живет в Великобритании, где окончила Лондонский университет.