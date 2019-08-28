Секс-символ 90-х изменился до неузнаваемости

Музыкант лишился роскошной шевелюры

Певица Натали опубликовала в своей Instagram фото с Андреем Державиным, в 90-х он был лидером группы "Сталкер" и имел много поклонников. Узнать в этом мужчине кумира, подписчики певицы смогли не сразу. Артист сильно постарел и кардинально изменил прическу.

Некоторые комментаторы упрекнули Натали (наст. имя Наталья Рудина) в том, что она разместила еще и старые фото артиста, где он выглядит гораздо лучше, чем сейчас. Сравнив снимки Державина, комментаторы решили, что он может быть болен.

"Наталья, зачем вы выкладываете фото Державина молодого, чтобы сравнить как он изменился? Нехорошо", "Был таким красавчиком", "Так изменился", "Его не узнать совсем", "Он не болен?", "Почему так резко облысел? Онкология?", "Какой страшный стал", "Жаль, что волос лишился",

– написали в Instagram.

Андрей Державин в конце 80-х организовал группу "Сталкер", которая прославилась хитами "Не плачь, Алиса", "Наташа", "Чужая свадьба", "Та, которая уходит в дождь".

В новогоднюю ночь 2000 года Андрей Макаревич предложил Державину стать клавишником группы "Машина времени". Музыкант согласился и выступал в коллективе до 2017 года. Сейчас Державин занимается развитием своей сольной карьеры.

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