Звезды наплевали на похороны Числова

"Короля эпизодов" проводили в последний путь лишь некоторые его коллеги, близкие и поклонники

Траурная церемония в понедельник, 2 сентября, началась в 13:00. Она проходила в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов. Александра Числова кремировали на столичном Николо-Архангельском кладбище.

Никого из знаменитостей на траурной церемонии и похоронах не было. Попрощались с актером режиссер Роман Артемьев, сценаристы Марианна Сокольская, Алексей Тагушев, актеры Оксана Сташенко, Сергей Апрельский. Провожали его в последний путь мать и двое племянников, а также артист Денис Сердюков, проживший с "королем эпизода" под одной крышей 15 лет, пишет StarHit.

Он помогал близким покойного артиста в организации похорон. Финансами поддержали сотрудники программы "Прямой эфир", в которой о Числове говорили незадолго до его смерти.

Как стало известно ранее, перед смертью с известным актером происходило что-то странное. Он даже решил, что его обокрали пришельцы из космоса. Также сообщалось, что наследства, кроме квартиры, у актера не осталось, а из близких родственников – только пожилая мама. И хоронить его не на что, рассказал один из друзей.

В середине августа Александру Числову стало плохо, и его доставили в больницу. Врачи делали все, чтобы спасти кинозвезду, но не смогли. Известный артист скончался от запущенной формы пневмонии. Организм актера был сильно истощен и не смог побороть заболевание. Незадолго до смерти вышла программа "Прямой эфир" Андрея Малахова, во время которой стало известно, что Числов не может передвигаться и отказался от еды, так как боялся, что его отравят.