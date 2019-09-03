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Народную артистку убил рак

Народную артистку убил рак
Зинаида Славина. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
Заболевание Зинаиде Славиной диагностировали слишком поздно

Стало известно, что актрису театра и кино погубило онкологическое заболевание, которое у нее нашли только в конце июля. У Зинаиды Славиной были опухоли с метастазами.

Муз звезды, рассказал, что заболевание диагностировали только тогда, когда она попала в больницу с болями в животе, которые появлялись 8 июля. В конце месяца 79-летней Славиной поставили страшный диагноз, сообщает РИА ФАН.

Опухоль с метастазами была неоперабельна. Свои последние дни актриса провела в хосписе.

"В прошлую пятницу мы последний раз гуляли. Ходила, напевала какую-то мелодию свою про цветы – бархатцев там много, – про зелёные листочки, про теплую погоду. Это был подъем у нее",

– рассказал муж народной артистки РСФСР.

Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября в театре "Содружество актеров Таганки".

Среди популярных фильмов артистки есть картины "Високосный год", "Салют, Мария!", "Семейные обстоятельства", "Новоселье". 

Дарья ПЕТРОВА
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