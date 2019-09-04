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Известную российскую актрису обстреляли из окна

Известную российскую актрису обстреляли из окна
Ирина Горбачева. Фото: www.globallookpress.com
Злоумышленника уже задержали

Съемочную группу сериала "Чики", куда входит актриса Ирина Горбачева, обстреляли в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел в городе Прохладный. Прямо во время съемок неизвестный открыл огонь из окна дома, но никто из актеров не пострадал.

Обстрелять артистов решил местный житель, которого удалось оперативно задержать.

"Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. У нас просто ребята несколько дней назад попали в ДТП. Это отдельная история. В перестрелке никто не пострадал",

сообщил режиссер картины радиостанции "Говорит Москва".

Как передает "Пятый канал", нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Как он позже объяснил, он не пытался никого убить, а просто хотел прогнать артистов.

Сериал "Чики" рассказывает об обитательницах притона, которые хотят вырваться в новую жизнь. Одну из ролей в нем играет Ирина Горбачева. Девушка выступает в театре, снимается в сериалах и кино. Наиболее известный фильм с ее участием "Аритмия" взял главный приз фестиваля "Кинотавр".

Дарья ПЕТРОВА
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