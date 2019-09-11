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"Смелый костюмчик": Летучая оголила грудь на публике

Елена Летучая. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая позировала перед камерой без лифчика

Елена Летучая пришла на премию одного из журналов в весьма сексуальном наряде: ноги девушки были закрыты, а вот сверху была надета полупрозрачная блузка, сквозь которую можно было рассмотреть бюст блондинки.

На снимке видно, что лифчик красотка не надела, но это ее ничуть не смутило: телезвезда смело позировала перед камерой. Поклонники внешний вид знаменитости оценили и завалили Летучую комплиментами.

"Госпожа Елена Летучая)", "Смелый костюмчик", "Огонь", "Просто само совершенство", "Невероятная красотка и элегантность", "Очень красивая и стильная, просто браво!", "Вы прекрасны",

написали Елене в Instagram.

Ранее Елена Летучая снялась в ярком бикини на пляже. 

Дарья ПЕТРОВА
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