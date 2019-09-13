"Все на месте": полуголого Галкина рассмотрели вблизи

Фото юмориста вызвало ажиотаж

Максим Галкин умеет удивить и делает это с завидным постоянством. Вот и теперь поделился в соцсети кадрами, на одном из которых показан у моря, причем так, что некоторые подписчики решили, будто артист полностью раздет, и стали пристально всматриваться в каждую деталь.

Юморист позирует на берегу с раскинутыми в стороны руками. Ярко светит солнце, плещутся волны.

"Я, если что, в плавках", – сообщил артист. Видимо, догадываясь о том, что могут подумать поклонники, увидев снимок.

Кадр вызвал ажиотаж, в том числе среди мужчин. Подписчики, некоторые и не раз, разглядывали фото очень внимательно.

Дамы были без ума и засыпали Максима комплиментами:

"В плавках или без – классный пацан! Очень не часто природа создает такое совершенство во всех отношениях! Что мозги, что внешность, что характер + отменное чувство юмора – все на месте!", "Дорогой Адам в плавках, пошли мне такого же мужа, как Галкин... Желательно совершеннолетнего, мне всего-то 45", "Повезло Алле, такой молодой, зажигательный муж!", "Красота какая!".



Многие раздумывали, одет юморист или нет. "Приблизила, что бы убедиться... сомнение взяло...", "Первая моя мысль– без плавок!", "Я просто подумала: ну Аполлон... без трусняков!!!", "А кто еще сразу zoom-вировал проверить наличие плавок? Только потом прочитала текст", "Даже без приближения видно контур одежды", "Все нормально! Без палева. Видно, как резинка от плавок слегка жирочек передавила", "Так видно же сразу залом на теле от резинки плавок", – поделились они впечатлениями.

Некоторые упрекнули Галкина в том, что сразу поставил точки над i: "Эх, не дали народу высказаться. В плавках, в плавках.... никакой интриги", "Максим, ну зачем?", "Ну как так можно было обломать мою фантазию", "Все так надеялись...", "Жаль.. что в плавках".

Высказались и знаменитости. Бывший солист группы "Чай вдвоем" Денис Клявер предложил тем, кто приближал фотку, ставить "лайк". Отреагировала и актриса Алика Смехова – оставила хохочущую рожицу.

Ранее Галкин также возбудил фанатов и звезд. Он показался с голым торсом, в рваных шортах и бейсболке.