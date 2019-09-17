Модель похвасталась оголенным телом на яхте

Анастасия Квитко порадовала своих поклонников эротичным видео в купальнике, который едва прикрывал ее прелести. Знаменитость покружилась перед камерой, демонстрируя все достоинства сексуального тела.

Поклонники звезды Инстаграма завалили ее восторженными комплиментами. Девушки завидуют пышным прелестям красотки, а мужчины мечтают быть рядом с русской версией Ким Кардашьян.

"Какая прекрасная", "Облизал бы тебя", "Перестал дышать от твоей красоты", "Прекрасная принцесса", "Мечтаю о тебе", "Прекрасная малышка", "Дорогая, ты прекрасна", – оценили красотку в Интернете.

Ранее Анастасия Квитко повертела пышными ягодицами на глазах у прохожих.