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Едва прикрывшись: русская Кардашьян повертела формами в крошечном бикини

Едва прикрывшись: русская Кардашьян повертела формами в крошечном бикини
Анастасия Квитко. Фото: nstagram.com/anastasiya_kvitko
Модель похвасталась оголенным телом на яхте

Анастасия Квитко порадовала своих поклонников эротичным видео в купальнике, который едва прикрывал ее прелести. Знаменитость покружилась перед камерой, демонстрируя все достоинства сексуального тела. 

Поклонники звезды Инстаграма завалили ее восторженными комплиментами. Девушки завидуют пышным прелестям красотки, а мужчины мечтают быть рядом с русской версией Ким Кардашьян.

"Какая прекрасная", "Облизал бы тебя", "Перестал дышать от твоей красоты", "Прекрасная принцесса", "Мечтаю о тебе", "Прекрасная малышка", "Дорогая, ты прекрасна", – оценили красотку в Интернете.

 

Ранее Анастасия Квитко повертела пышными ягодицами на глазах у прохожих. 

Дарья ПЕТРОВА
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