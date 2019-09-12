Нибиру
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Модель Анастасия Квитко в очередной раз похвасталась своими пышными формами. Знаменитость вышла на улицу в обтягивающем комбинезоне с открытой спиной. Все прохожие могли рассмотреть выглядывающий бюст красотки и ее выдающиеся ягодицы, которыми она повертела перед камерой.
За несколько часов ночное видео с Анастасией Квитко посмотрели более полумиллиона человек, часть из них оставили свои восторженные комментарии.
"Бомбический наряд", "Настя шикарная", "Формы попы шикарные. Сама Анастасия, великолепна и сексуальна", "Сладкие ягодицы", "Невероятный вид", "Идеальная красота", "Очень-очень горяча", "Потрясающая малышка",
– написали поклонники на разных языках.
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