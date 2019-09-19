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Артист скончался сегодня, 19 сентября, после продолжительный болезни. О его смерти сообщил Союз Кинематографистов РФ: "от нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек", – говорится в сообщении.
Сергей Афанасьев дебютировал в кино в 1991 году, известность пришла к нему позже, когда он начал сниматься в популярных российских сериалах, – пишет телеканал 360.
Актер играл в театре драмы им. Горького и театре "Вернисаж". В кино Афанасьев исполнил почти 90 ролей, например, в сериале "Час Волкова", "Охота на гения", "Земский доктор. Возвращение", "Анна-детективъ", "Динозавр", "Дипломат".
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