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Болезнь убила актера театра и кино

Болезнь убила актера театра и кино
Фото: pixabay.com
Сергею Афанасьеву было 62 года

Артист скончался сегодня, 19 сентября, после продолжительный болезни. О его смерти сообщил Союз Кинематографистов РФ: "от нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек", – говорится в сообщении.

Сергей Афанасьев дебютировал в кино в 1991 году, известность пришла к нему позже, когда он начал сниматься в популярных российских сериалах, – пишет телеканал 360.

Актер играл в театре драмы им. Горького и театре "Вернисаж". В кино Афанасьев исполнил почти 90 ролей, например, в сериале "Час Волкова", "Охота на гения", "Земский доктор. Возвращение", "Анна-детективъ", "Динозавр", "Дипломат".


Дарья ПЕТРОВА
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