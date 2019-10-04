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"Парализовало": звезда сериала "Счастливы вместе" слегла после скандала с наркотиками

Наталья Бочкарева. Фото: www.globallookpress.com
Из-за перенесенного стресса актриса тяжело заболела

Скандал с якобы обнаруженными в нижнем белье Натальи Бочкаревой наркотиками отрицательно отразился на ее самочувствии. Кинозвезда буквально прикована к постели, не выходит из дома и не может сниматься. Об этом рассказал ее друг.

"Болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица",

сообщил StarHit музыкант Андрей Ковалев. 

Актриса ничего не говорит о своем здоровье. После неприятной истории она не бывает на публике. И на "Прямой эфир" Андрея Малахова объяснить ситуацию Наталья не пришла.

Героиней скандальной хроники звезда сериала "Счастливы вместе" стала в конце сентября. Полицейские остановили белый "Кадиллак" для проверки документов, и заметили, что находившаяся там артистка явно не в себе. Они предложили ей пройти проверку на наличие в организме запрещенных веществ, однако Бочкарева отказалась, но призналась, что у нее в трусах кокаин.

Позже актриса опровергла эту информацию и заявила, что подаст в суд на тех, кто распространил такие данные. Коллеги были шокированы громкой историей, никто из них не верил в то, что Наталья употребляет наркотики.

На звезду завели уголовное дело. В ходе расследования вскрылись некоторые подробности, указывающие на момент, когда в нижнее белье актрисы могло попасть запрещенное вещество.

Полина ДОРОЖКИНА
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