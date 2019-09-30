Актеры сомневаются в зависимости звезды

Артистка Дарья Сагалова, которая играла вместе с Бочкарева в сериале "Счастливы вместе", рассказала, что никогда не замечала вредной зависимости у коллеги. Знаменитость сомневается в правдивости всей истории.

Сагаловой кажется странным, что взрослая женщина с детьми могла попасть в такую ситуацию.

"Раньше, когда мы работали вместе и шесть дней в неделю виделись, я ни разу ничего не замечала за ней. Сейчас это и хайп, и фейки, может, это и правда, может, нет, я не знаю. Мне, честно говоря, кажется, что это как минимум странно, когда взрослая женщина с двумя детьми, и вдруг оказывается… Для меня это какая-то непонятная история",

– цитирует Сагалову Национальная служба новостей.

Другие коллеги Бочкаревой отказались комментировать информацию о случившемся.

Сама Наталья Бочкарева отрицает свое задержание, а видеозапись, где изображена женщина, похожая на нее, называет монтажом. Правоохранительные органы заявили, что на актрису заведено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.