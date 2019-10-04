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Журналист Денис Терехов рассказал в социальных сетях о своей неожиданной встрече с Григорием Лепсом. "Невысокого и хмурого мужчину", как описывает пострадавший, он встретил в лифте и решил задать ему пару вопросов. Лепс на высказывания журналиста никак не реагировал, а потом не выдержал и послал надоедливого мужчину.
Все подробности произошедшего журналист, который, видимо, является почитателем таланта звезды, рассказал на своей странице в Facebook, где решил извиниться перед певцом на свои приставания.
"Григорий, извините, пожалуйста. На самом деле, это извинительный пост. Но я бы спел, конечно, с вами! Написали в личку, что Лепсу передали... и он принял мои извинения",
– добавил журналист.
Как пишет URA.RU, встреча репортера и певца произошла в гостинице Краснодара.
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