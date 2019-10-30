Женщине было 52 года

Ушла из жизни Елена Гаудасинская. Заслуженная артистка России работала в Санкт–Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Много лет она вела концертную деятельность в России и за границей, причины ее смерти не уточняются.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 30 октября 2019 года на 53-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Станиславовна Гаудасинская", – сообщили коллеги женщины через сайт консерватории.

С начала 90-х годов Гаудасинская работала в консерватории, в 2003 году стала лауреатом премии международного фонда "Русское исполнительское искусство" за концертную и педагогическую деятельность.