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Скончалась заслуженная артистка России

Скончалась заслуженная артистка России
Фото: pixabay.com
Женщине было 52 года

Ушла из жизни Елена Гаудасинская. Заслуженная артистка России работала в Санкт–Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Много лет она вела концертную деятельность в России и за границей, причины ее смерти не уточняются.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 30 октября 2019 года на 53-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Станиславовна Гаудасинская", – сообщили коллеги женщины через сайт консерватории.

С начала 90-х годов Гаудасинская работала в консерватории, в 2003 году стала лауреатом премии международного фонда "Русское исполнительское искусство" за концертную и педагогическую деятельность.

Дарья ПЕТРОВА
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