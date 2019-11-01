Актеру установили кардиостимулятор

Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт перенес операцию на сердце в одной из столичных клиник. Сейчас состоянию актера ничего не угрожает.

В настоящий момент Ширвиндт, госпитализированный несколько дней назад, находится под пристальным вниманием врачей. Впереди народного артиста ждет период восстановления, – пишет "Пятый канал".

При этом директор Театра сатиры информацию об операции опровергает.

"Это холтер-мониторинг. Его делают три раза в год", – пояснил он "МК".