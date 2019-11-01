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Ширвиндта госпитализировали из-за проблем с сердцем

Ширвиндт попал в больницу из-за проблем с сердцем
Александр Ширвиндт. Фото: www.globallookpress.com
Актеру установили кардиостимулятор

Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт перенес операцию на сердце в одной из столичных клиник. Сейчас состоянию актера ничего не угрожает.

В настоящий момент Ширвиндт, госпитализированный несколько дней назад, находится под пристальным вниманием врачей. Впереди народного артиста ждет период восстановления, – пишет "Пятый канал". 

При этом директор Театра сатиры информацию об операции опровергает.

"Это холтер-мониторинг. Его делают три раза в год", – пояснил он "МК". 

Дарья ПЕТРОВА
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