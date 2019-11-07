Веселый и довольный артист не впечатлил публику

Григорий Лепс нечасто радует поклонников в соцсетях. Свежее фото, которое он выложил на своей странице, разочаровало их. На снимке исполнитель показан без очков, в непрезентабельном виде – на нем вязаная шапка, распахнутая куртка, длинный шарф, джинсы и кроссовки.

Артист позирует с шоуменом Гариком Харламовым. Оба дают понять, что у них все хорошо: один поднял большой палец, другой вытянул указательный и средний пальцы в виде буквы V. Под кадром сказано, что знаменитости случайно встретились "во Франкфурте-на-Майне".

Подписчики живо отреагировали. Одни удивились и стали обсуждать вид Лепса, который не похож на себя, предположив, что он и его спутник нетрезвы, а также комментируя слова под фото: "Сначала подумал: бомж какой-то... Богатым будет – не узнал", "Набрались хоть или нет?", "А что, не видно", "Весело живем", "Удача", "Случайности не случайны....", "Встреча подготовлена ретроградным Меркурием!"

Некоторые жаловались, что не могли попасть на концерты певца, так как "билеты действительно космос", "60000 тенге не хватило". Жители одного из курортных городов сообщили, как в Сочи "Григорий порадовал бесплатным концертом". Одна дама спросила, можно ли увидеться с певцом "до или после концерта – познакомиться и взять автограф".

Фанаты привычно восхищались: "Григорий Викторович, Вы лучший, и на всех фотках, не важно, как Вы получаетесь, Вы прекрасны все равно и всегда получаетесь прекрасно", "Класс", "Очень здорово, Лепс... так отдельное браво", "Молодцы!!!", "Гремучая смесь", "Красавцы".

Ранее Григория Лепса распекли за хриплое пение. А до этого его сняли в неприглядном виде.