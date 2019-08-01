"Пыжится до посинения": хрипящий Лепс разочаровал зрителей

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Григорий Лепс выступил на популярном у россиян заграничном курорте. Он не жалел себя, надрывая голос, но его стараний не оценили. В комментариях под видео с концерта в соцсети артиста раскритиковали за манеру исполнения.
"Анталия. Альва Донна. Эксклюзив Отель", – указал певец место, где выходил на сцену. В ролике, снятом там, он был переполнен чувств – дергал головой и ногами, размахивал руками.
Разочарованные подписчики возмутились:
"Публика скукотище", "А как сидят... вульгарно... искренне обидно за Григория Лепса", "Какой певец-такая и зрительская аудитория! Хрипит, пыжится до посинения... Да, Лепс уже не тот, что раньше!", "Все сидят животы вытянули...", "Вообще не понимаю концертов, где люди на первых рядах едят, а другие на них смотрят. Это похоже на средневековье", "Не представляю, как работать на такую публику. Ноль эмоций. Они хотя бы аплодируют?", "Эмоций никаких не проявляют! Видимо, трупики".
Но были и те, кому понравился концерт. "Гриша!!!! Браво!!!!! Лучше всех, как всегда!!!!!", "На высоте!", "Сказать "супер" – этого мало. СУПЕР!!!", – похвалили они артиста.
Григорий Лепс – один из самых востребованных представителей российского шоу-бизнеса. Его гонорары достигают заоблачных высот. Однако певец не раз подвергался критике. В январе он попался на глаза публике в довольно неприглядном виде, а ранее засветил опухшее лицо без очков.
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