"Пыжится до посинения": хрипящий Лепс разочаровал зрителей

Концерт певца оставил неприятный осадок

Григорий Лепс выступил на популярном у россиян заграничном курорте. Он не жалел себя, надрывая голос, но его стараний не оценили. В комментариях под видео с концерта в соцсети артиста раскритиковали за манеру исполнения.

"Анталия. Альва Донна. Эксклюзив Отель", – указал певец место, где выходил на сцену. В ролике, снятом там, он был переполнен чувств – дергал головой и ногами, размахивал руками.

Разочарованные подписчики возмутились:

"Публика скукотище", "А как сидят... вульгарно... искренне обидно за Григория Лепса", "Какой певец-такая и зрительская аудитория! Хрипит, пыжится до посинения... Да, Лепс уже не тот, что раньше!", "Все сидят животы вытянули...", "Вообще не понимаю концертов, где люди на первых рядах едят, а другие на них смотрят. Это похоже на средневековье", "Не представляю, как работать на такую публику. Ноль эмоций. Они хотя бы аплодируют?", "Эмоций никаких не проявляют! Видимо, трупики".

Но были и те, кому понравился концерт. "Гриша!!!! Браво!!!!! Лучше всех, как всегда!!!!!", "На высоте!", "Сказать "супер" – этого мало. СУПЕР!!!", – похвалили они артиста.

Григорий Лепс – один из самых востребованных представителей российского шоу-бизнеса. Его гонорары достигают заоблачных высот. Однако певец не раз подвергался критике. В январе он попался на глаза публике в довольно неприглядном виде, а ранее засветил опухшее лицо без очков.

Фанаты и любопытные пристально следят за звездой. Их тронуло отношение Лепса к шедеврам живописи и не оставило равнодушными его высказывание о сексе.