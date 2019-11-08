Экс-солистка группы "Блестящие" снялась в наряде с большим декольте

Анна Семенович порадовала поклонников новым снимков своей сексуальной груди. На фото певица позирует в наряде с глубоким вырезом, который позволяет рассмотреть ее объемные формы.

"Так хочется на море, греться на солнце и бездельничать. Но пока это только мечты", – подписала фото артистка.

У поклонников Семенович мечты совсем другие – они хотели бы оказаться рядом со звездой и прикоснуться к ее бюсту. От вида роскошного тела у мужчин, судя по всему, потекли слюнки.

"Анечка шикарная", "Аппетитные груди", "Супер груди", "Потрогать бы", "Работай иди, небось похудеешь немного. Все б только отдыхать", "Вот зачем ты так делаешь? Ревности не боишься?", "Какие сиси, скушал бы их)", "Смотреть приятно", "Боже, какая фигура! Я тоже такую хочу", "Безупречная", – оценили формы в Инстаграм Семенович.

Ранее Настя Каменских оголила грудь на пляже.