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Мужчины захлебнулись слюной от роскошной груди Семенович

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "Блестящие" снялась в наряде с большим декольте

Анна Семенович порадовала поклонников новым снимков своей сексуальной груди. На фото певица позирует в наряде с глубоким вырезом, который позволяет рассмотреть ее объемные формы.

"Так хочется на море, греться на солнце и бездельничать. Но пока это только мечты", – подписала фото артистка.

У поклонников Семенович мечты совсем другие – они хотели бы оказаться рядом со звездой и прикоснуться к ее бюсту. От вида роскошного тела у мужчин, судя по всему, потекли слюнки.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Анечка шикарная", "Аппетитные груди", "Супер груди", "Потрогать бы", "Работай иди, небось похудеешь немного. Все б только отдыхать", "Вот зачем ты так делаешь? Ревности не боишься?", "Какие сиси, скушал бы их)", "Смотреть приятно", "Боже, какая фигура! Я тоже такую хочу", "Безупречная", – оценили формы в Инстаграм Семенович.

Ранее Настя Каменских оголила грудь на пляже. 

Дарья ПЕТРОВА

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