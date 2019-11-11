Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
389 новости
В Санкт-Петербурге ушла из жизни Ольга Завьялова. Актриса работала в драматическом театре "Апрель". Женщине было 53 года, долгое время она боролась с болезнью, пишут "Невские новости".
Ольгу Завьялову описывают, как доброго отзывчиво человека, профессионала своего дела.
"Свою предпоследнюю роль Макевны в спектакле "Прибайкальская кадриль" (по Владимиру Гуркину) она сыграла блестяще, даже несмотря на одолевающий ее тяжелый недуг",
– сообщил телеканал "МИР24".
Ольга Завьялова стала известна после ролей в спектаклях "Благочестивая Марта", "А зори здесь тихие", "Вечные дети" и "Калифорнийская сюита".
Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом
Расчленившего аспирантку любителя ролевых игр доставили в суд