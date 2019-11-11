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Российская актриса умерла после долгой болезни

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Артистка была известна своими ролями в театре

В Санкт-Петербурге ушла из жизни Ольга Завьялова. Актриса работала в драматическом театре "Апрель". Женщине было 53 года, долгое время она боролась с болезнью, пишут "Невские новости".

Ольгу Завьялову описывают, как доброго отзывчиво человека, профессионала своего дела.

"Свою предпоследнюю роль Макевны в спектакле "Прибайкальская кадриль" (по Владимиру Гуркину) она сыграла блестяще, даже несмотря на одолевающий ее тяжелый недуг",

– сообщил телеканал "МИР24".

Ольга Завьялова стала известна после ролей в спектаклях "Благочестивая Марта", "А зори здесь тихие", "Вечные дети" и "Калифорнийская сюита".

Дарья ПЕТРОВА

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