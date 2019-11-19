Знаменитый "д'Артаньян" объявил об уходе

Скоро зрители не увидят Михаила Боярского. После юбилея – 26 декабря актеру исполнится 70 лет – он уходит со сцены, о чем рассказал сам, добавив, что собирается больше времени проводить с внуками.

"Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь", – иронично заявил актер в эфире программы "Ты не поверишь". И, добавив, что сейчас его "поддерживают в основном медсестры, и довольно удачно", подчеркнул: "От работы скоро избавлюсь совсем. Займусь правильным делом – воспитанием внуков".

У актера их четверо: Александра и Екатерина – от сына Сергея, Андрей и Григорий, которые родились у дочери Лизы. Из-за этих малышей актер способен поссориться с женой, которая когда-то уберегла его от смерти. "Она учит меня, как обращаться с внуками. Я начинаю беситься", – сообщил он.

В теплое время года известный артист с супругой отдыхают за городом. "Она маринует мясо. Все просто у нас на столе: картошечка, селедочка, хороший хлеб, обязательно мягкий. Самое лучшее, чего могу дождаться от жены – рюмочки водки", – признался он.

Информацию о скором уходе артиста со сцены пожтвердил его директор. Михаил Боярский завершит карьеру сразу после своего 70-летия, заявил он "Пятому каналу".