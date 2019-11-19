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"Ты не мужик!": Алибасову дали по зубам

"Ты не мужик!": Алибасову врезали по зубам
Бари Алибасов с сыном. Кадр youtube.com
Мужчине досталось от родственника одной из бывших

На Бари Алибасова-младшего набросились с кулаками на глазах у публики. Брат экс-супруги врезал сыну продюсера "На-На" по лицу.

Во время программы "Пусть говорят", темой которой было обещание наследника известного артиста выплатить по 2 млн руб. каждому из своих детей, обсуждение шло долго. В какой-то момент бизнесмен стал увиливать и отказываться от своих слов, отметив, что названная сумма не означает, что он будет видеться с сыновьями и дочерьми. Эти деньги мужчина планировал дать только "на памперсы", а когда каждому любому ребенку исполнится пять лет и он сдаст "тест Алибасова" на гениальность, папаша, может быть, признает его своим.

В студию передачи пришла телеведущая Виолетта Гришина, которая родила Алибасову-младшему дочь, и ее брат. Илья быстро подошел к Барии со словами: "Ты мало получил в прошлый раз? ..Ты не мужик!.. Я тебя ненавижу! Лучше откажись от дочери". Затем он сильным ударом ноги сбил Бари с дивана и, пока тот лежал, несколько раз ударил его кулаком в лицо. Остановила побои вовремя прибежавшая охрана.

Остановила побои лишь вовремя появившаяся охрана. Обошлось без серьезных травм. Бывшая жена отнеслась к поступку родственника спокойно. По ее словам, брат "сейчас сделал то, что хотели сделать миллионы мужчин в нашей стране".

Бари-младший и Виолетта расстались в начале нынешнего года, почти сразу после рождения дочери Амелии. Тогда Алибасов-младший закрутил новый роман. Его наследница, как заявил Алибасов, ни в чем не нуждается, ведь он "кидает на ее счет по 50 тысяч рублей ежемесячно".

Проблем с деньгами у сына известного продюсера нет, рассказал он сам и назвал себя успешным бизнесменом. А в доказательство своего достатка выразил готовность заплатить 2 млн тем женщинам, которые родили от него детей. Однако таких пока не нашлось... 

Полина ДОРОЖКИНА

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