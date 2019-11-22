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Эвелина Бледанс рассказала, что мерзнет в Москве, поэтому решила поделится с поклонниками летним фото. На снимке звезда позирует в купальнике стоя в воде по пояс. При этом актриса закинула голову назад и приоткрыла рот. Больше всего внимания привлекает пышный бюст знаменитости.
Поклонники снимок Бледанс оценили. Они считают, что 50-летняя телезвезда выглядит молодо и сексуально.
"Эвелина, выглядишь супер", "Красавица", "Эвелина вы просто шикарная девушка", "Вы идеальная женщина", "Какое эффектное фото", "Как рот-то открыла", "Хороша", "Потрясающая женщина", "Необыкновенная", "Бомба", "Нимфа", – оценили тело знаменитости в Инстаграм.
Ранее Эвелина Бледанс устроила сексуальную фотосессию на пляже – артистка встала на колени и засунула руку в трусы.
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