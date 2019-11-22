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"Хороша": мокрая Бледанс снялась в купальнике

"Хороша": мокрая Бледанс снялась в купальнике
Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Актриса обнажила грудь в воде

Эвелина Бледанс рассказала, что мерзнет в Москве, поэтому решила поделится с поклонниками летним фото. На снимке звезда позирует в купальнике стоя в воде по пояс.  При этом актриса закинула голову назад и приоткрыла рот. Больше всего внимания привлекает пышный бюст знаменитости. 

Поклонники снимок Бледанс оценили. Они считают, что 50-летняя телезвезда выглядит молодо и сексуально.

 "Эвелина, выглядишь супер", "Красавица", "Эвелина вы просто шикарная девушка", "Вы идеальная женщина", "Какое эффектное фото", "Как рот-то открыла", "Хороша", "Потрясающая женщина", "Необыкновенная", "Бомба", "Нимфа", – оценили тело знаменитости в Инстаграм.

Ранее Эвелина Бледанс устроила сексуальную фотосессию на пляже – артистка встала на колени и засунула руку в трусы.

Дарья ПЕТРОВА

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