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"Пусть все трут": Сухоруков повышает мужскую потенцию

"Пусть все трут": Сухоруков повышает мужскую потенцию
Виктор Сухоруков. Фото: www.globallookpress.com
Памятник звезде фильма "Брат" обладает чудодейственными свойствами

Несколько лет назад Виктору Сухорукову установили памятник в его родном городе Орехово-Зуеве. К бронзовой скульптуре местные жители относятся осторожно, а зимой даже надевают шапку. Также есть мнение, что если потереть статую, то проблемы с потенцией исчезнут.

Виктор Сухоруков о таком способе избавления от проблем с потенцией впервые услышал от журналистов. Но ничего плохого в этом не видит, более того разрешает трогать свою бронзовую статую всем нуждающимся.

"Пусть трут. Если помогает, пусть все трут. И сверху, и снизу, лишь бы потенция была", – ответил Сухоруков журналисту издания "Дни.ру".

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Публикация от Виктор Сухоруков (@victor_sukhorukov_fan)

Говоря о своих фильмах, Сухоруков отметил, что совсем не переживает из-за того, что у многих он ассоциируется только с ролью в фильме "Брат". Так как смотрят эту картину и сейчас.

"Если бы они плевались после этого, посылали меня на три буквы или проклинали, или издевались надо мной, а это с любовью, с уважением, с почитанием, с благодарностью, с желанием сфотографироваться",

добавил артист в разговоре с журналистами.

Артист отметил, что не против был бы сняться и в третьей части "Брата", однако сам режиссер картины не хотел снимать фильм без главного актера – Сергея Бодрова.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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мне нравится артист,самоирония,вера и оптимизм во многом,здоровья тебе (вам) Виктор
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