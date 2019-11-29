Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Избил студент: на звезду сериалов напали в собственной квартире

Избил студент: на звезду сериалов напали в собственной квартире
Вячеслав Гришечкин. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов
Актеру "Солдатов" потребовалась помощь врачей

Заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина избили в собственной квартире в столице. Напал на знаменитость его знакомый – 24-летний студент, которому он помог с регистрацией. На помощь Гришечкину пришли соседи. 

Преступника уже разыскивает полиция, самому актеру понадобилась помощь врачей, от госпитализации он отказался, – сообщает Telegram-канал Mash.

Вячеслав Гришечкин известен зрителю по ролям в сериале "Солдаты", "Счастливы вместе", "Фурцева", "Маргоша". 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Лондон ошарашил Киев российским Севастополем

Международный институт стратегических исследований попал в опалу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей