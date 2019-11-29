Нибиру
- Новые жертвы Нибиру: планета смерти собирает армию из людей
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
396 новости
Заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина избили в собственной квартире в столице. Напал на знаменитость его знакомый – 24-летний студент, которому он помог с регистрацией. На помощь Гришечкину пришли соседи.
Преступника уже разыскивает полиция, самому актеру понадобилась помощь врачей, от госпитализации он отказался, – сообщает Telegram-канал Mash.
Вячеслав Гришечкин известен зрителю по ролям в сериале "Солдаты", "Счастливы вместе", "Фурцева", "Маргоша".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Международный институт стратегических исследований попал в опалу Незалежной