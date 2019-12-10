"Натуральный блондин" устроил странную вечеринку

Николай Басков в костюме тигра завалился на девушку, которая тоже была в наряде со звериным принтом. Она смущенно опустила глаза и положила руку между ног. Такими их и сфотографировали, а снимок выложили на страницу владельца "золотого голоса" в Инстаграм.

"А у нас сафари-вечеринка... а у вас?", – написал артист под кадром.

В соцсети равнодушных не осталось. Под восклицания "Боже!" и "Святые угодники!" одни возмущались:

"С кем, только не трется, но ничего не происходит", "Да... это что-то с чем-то... Все-таки такой "образ" не сочетается с исполнением духовных песен. Люди вряд ли смогут их воспринимать серьезно в "свете" таких "образов". Очень жаль!", "Не нравится", "Басков лежит как женщина, а она как мужик, вы ничего не перепутали?", "Опять нарядился, как дурак".

Другие восхищались. "Ого, какой Вы, Николай Викторович, дерзкий", "Побольше вот таких фоток, а то вроде молодой парень, а ведете себя и одеваетесь как старичок", "Очень сексуально", "Ну вы зверюги, милые, такие симпатичные!","Какие вы крутые котики!", - хвалили они "натурального блондина и девушку с ним.

Некоторые шутили: "Мы вообще живем в джунглях", "А у нас диванная послерабочая вечеринка", "Под воздействием кошачьего корма", "А у нас охота в Африке!", "Коля, главное – не выпускай своего тигра на свободу", "С лихаимкой Коля спать не будет!!!".

Ранее Николай Басков показался в кровати с мужчиной.