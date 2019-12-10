Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Как женщина": Басков показал своего тигренка

"Как женщина": Басков показал своего тигренка
Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
"Натуральный блондин" устроил странную вечеринку

Николай Басков в костюме тигра завалился на девушку, которая тоже была в наряде со звериным принтом. Она смущенно опустила глаза и положила руку между ног. Такими их и сфотографировали, а снимок выложили на страницу владельца "золотого голоса" в Инстаграм. 

"А у нас сафари-вечеринка... а у вас?", – написал артист под кадром. 

В соцсети равнодушных не осталось. Под восклицания "Боже!" и "Святые угодники!" одни возмущались:

"С кем, только не трется, но ничего не происходит", "Да... это что-то с чем-то... Все-таки такой "образ" не сочетается с исполнением духовных песен. Люди вряд ли смогут их воспринимать серьезно в "свете" таких "образов". Очень жаль!", "Не нравится", "Басков лежит как женщина, а она как мужик, вы ничего не перепутали?", "Опять нарядился, как дурак". 

Другие восхищались. "Ого, какой Вы, Николай Викторович, дерзкий", "Побольше вот таких фоток, а то вроде молодой парень, а ведете себя и одеваетесь как старичок", "Очень сексуально", "Ну вы зверюги, милые, такие симпатичные!","Какие вы крутые котики!", -  хвалили они "натурального блондина и девушку с ним.

Некоторые шутили: "Мы вообще живем в джунглях", "А у нас диванная послерабочая вечеринка", "Под воздействием кошачьего корма", "А у нас охота в Африке!", "Коля, главное – не выпускай своего тигра на свободу", "С лихаимкой Коля спать не будет!!!".

Ранее Николай Басков показался в кровати с мужчиной.

Фоторепортаж
Басков показал свою подругу
+
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией

Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей