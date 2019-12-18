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Киркорова подловили с голым мужчиной

Киркорова подловили с голым мужчиной
Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Егор Крид подставил бывшего мужа Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров снова оказался в центре скандала. На этот раз все обсуждают заставку его мобильного телефона, на которой стояло фото обнаженного, накачанного мужчины. Пикантную деталь начали обсуждать после видео Егора Крида, которое он разместил на YouTube.

Сам певец, похоже, не заметил фото голого мужчины, пока под видео не начали появляться комментарии. Действительно, в ролике Егор Крид просто общается с Филиппом Киркоровом, а потом артист поворачивает экран мобильного перед камерой, и в кадр попадает изображение мужчины.

"В последнем влоге Егора Крида, он разговаривал с Киркоровым, а у того на телефоне заставка, очень пикантная", – пишет Telegram-канал Yobajur.

После многочисленных комментариев от пользователей Егор Крид видео удалил, а потом добавил вновь, убрав волнующий всех эпизод.

Ранее Флипп Киркоров публично рассказал о своих сексуальных пристрастиях. 

Дарья ПЕТРОВА

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