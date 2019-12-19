Певица взбудоражила публику новогодним нарядом

Ани Лорак раскрыла, в каком виде предстанет перед телезрителями в праздник. На своей странице в Инстаграм артистка поместила кадр со съемок передачи, в которой исполнит песню "Мы нарушаем". На нем она позирует в черном комбинезоне из лакированной кожи, обтягивающем все ее роскошное тело сверху донизу, и мохнатом пальто бирюзового оттенка.

Под фото она попросила: "Смотрите в новогоднюю ночь". И указала, на каком канале ее можно будет увидеть.

Фанаты буквально потеряли головы. Пообещав, что "обязательно будут смотреть", они щедро засыпали диву комплиментами: "Уф!..Огонь... Какая шикарная!!!", "Порясно выглядишь", "Хороша", "Упоительная девушка", "Очень красивая", "Невероятная", "Потрясающая", "Как всегда, ослепляющая", "Неземная", "Богиня", "Самая лучшая, сексуальная", "Очаровашка".

Однако не всем пришелся по душе новый образ звезды. "Весь мир борется против кровавого убийства ради меха. Каролина, а ты напялила эту ужасную шубу на себя, надеюсь, она не настоящая. Это выглядит отвратительно даже на такой красивой тетушке, как ты", "Чудовище она", "Колхозница", "парик сильно видно", – упрекали и ругались недовольные.

Ранее Ани Лорак в боди с декольте снялась лежа в полумраке и мокрая взбудоражила поклонников.