Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Есть предел какой-то": Галкину нахамили за обнаженку

"Есть предел какой-то": Галкину нахамили за обнаженку
Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Муж Примадоны показался с голым торсом на пляже

Максим Галкин выложил в соцсети фотосессию из личного архива. На кадрах юморист запечатлен совсем молодым. Он позировал то в плавках у пальмы, то в шортах на фоне цветов и моря, то лежа на траве, то стоя в воде.

"Перебирал старые фотки: подборочка из серии "22 года и 22 кг назад". В новом году решил вернуться в состояние "дрыщ", – шутливо отметил артист под снимками.

Мнения подписчиков разошлись. Одни были недовольны и упрекали ведущего программы "Лучше всех": "Максим! Не пойму, Вы себя рекламируете или похваляетесь! Зачем полуголым? Не солидно как-то, как ребенок, недопонимаете, что есть предел какой-то", "Что за мужчина, если за него как за кузнечика... не спрятаться".

С другими у шоумена завязался диалог. На фразу "А что с губой?" он парировал: "Еще тогда раскатал". А в ответ на замечание "Очень странно все это... такой молодой, умный, веселый и увлекались всегда женщинами старше вас... в три раза?" не удержался и заявил: "Во-первых, не в 3, а в 2. На этих фото я был с ровесницей. И я всегда влюблялся в человека, а не в его возраст! Выходите из пещеры!". 

Многие хвалили артиста за внешность и чувство юмора. "Спасибо за смех и эмоции! Макс, потрясающее фото!", "А фигурка-то ничего", "Боже! Это же Давид Микеланджело. Красив!!!", "Вот где разгуляться можно по полной, сплошная комедия. Прямо готовый сценарий... Один лучше другого", "Очень красивые зеленые глаза и губки вообще огонь", "Молоденький, хорошенький‼️ И уже знаменитый", "Какой симпатичный парнишка на этих фото. Загляденье просто", – отметили поклонники. 

Не остались в стороне и знаменитости. "Вот это да!!!" – отметила актриса Алика Смехова. Певец Сергей Лазарев добавил: "Огонь. Очень классный". Некоторые из них волновались. Жена композитора Игоря Николаева посоветовала мужу Аллы Пугачевой отказаться от его задумки поработать над фигурой. По мнению Юлии Проскуряковой, "когда у человека столько статусов и достижений, худеть нельзя", да и вес ведущего "Лучше всех" ему подходит.  

Ранее Максим Галкин продемонстрировал кусты и рассказал о своем большом хозяйстве.

Фоторепортаж
Мужа Пугачевой вывела из себя победа сборной России
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art Олег Газманов и Александр Малинин. Фото: instagram.com/oleggazmanov
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka Фото: instagram.com Фото: instagram.com Фото: instagram.com
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей