Муж Примадоны показался с голым торсом на пляже

Максим Галкин выложил в соцсети фотосессию из личного архива. На кадрах юморист запечатлен совсем молодым. Он позировал то в плавках у пальмы, то в шортах на фоне цветов и моря, то лежа на траве, то стоя в воде.



"Перебирал старые фотки: подборочка из серии "22 года и 22 кг назад". В новом году решил вернуться в состояние "дрыщ", – шутливо отметил артист под снимками.

Мнения подписчиков разошлись. Одни были недовольны и упрекали ведущего программы "Лучше всех": "Максим! Не пойму, Вы себя рекламируете или похваляетесь! Зачем полуголым? Не солидно как-то, как ребенок, недопонимаете, что есть предел какой-то", "Что за мужчина, если за него как за кузнечика... не спрятаться".



С другими у шоумена завязался диалог. На фразу "А что с губой?" он парировал: "Еще тогда раскатал". А в ответ на замечание "Очень странно все это... такой молодой, умный, веселый и увлекались всегда женщинами старше вас... в три раза?" не удержался и заявил: "Во-первых, не в 3, а в 2. На этих фото я был с ровесницей. И я всегда влюблялся в человека, а не в его возраст! Выходите из пещеры!".

Многие хвалили артиста за внешность и чувство юмора. "Спасибо за смех и эмоции! Макс, потрясающее фото!", "А фигурка-то ничего", "Боже! Это же Давид Микеланджело. Красив!!!", "Вот где разгуляться можно по полной, сплошная комедия. Прямо готовый сценарий... Один лучше другого", "Очень красивые зеленые глаза и губки вообще огонь", "Молоденький, хорошенький‼️ И уже знаменитый", "Какой симпатичный парнишка на этих фото. Загляденье просто", – отметили поклонники.

Не остались в стороне и знаменитости. "Вот это да!!!" – отметила актриса Алика Смехова. Певец Сергей Лазарев добавил: "Огонь. Очень классный". Некоторые из них волновались. Жена композитора Игоря Николаева посоветовала мужу Аллы Пугачевой отказаться от его задумки поработать над фигурой. По мнению Юлии Проскуряковой, "когда у человека столько статусов и достижений, худеть нельзя", да и вес ведущего "Лучше всех" ему подходит.

Ранее Максим Галкин продемонстрировал кусты и рассказал о своем большом хозяйстве.