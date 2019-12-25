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У Анастасии Волочковой обнаружили новый недостаток. Критики в Инстаграм затравили невероятно похудевшую балерину за "ползающие" по телу соски. Поводом для обсуждения стала фотография звезды с детьми в день одного из спектаклей.
"Закулисье", – лаконично подписала балерина снимок. На нем она показана в обтягивающих белых брюках и розовой маечке, под которой, похоже, не было белья. Сквозь тонкую ткань отчетливо проступали соски балерины. К этой детали критики не упустили возможность прицепиться.
"Ой я не могу, сосок аж в подмышке торчит", "Скатерть какую-то грязную кинули на пол. Зачем? А сосок и вправду сползает", – ядовито написали они.
Ранее Волочкову сняли в странном виде - с присосками на голове.
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