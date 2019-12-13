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"Мохнатки привычнее были": изменившую внешность Волочкову сравнили с канализацией

"Мохнатки привычнее были": изменившую внешность Волочкову смешали с грязью
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина всея Руси показалась в непривычном для себя образе

Анастасия Волочкова удивила народ – снялась в длинном закрытом платье без намека на сексуальность и с рыжими вьющимися волосами ниже плеч. Одна рука артистки касалась бедра, другая держала край пояска, завязанного бантом на тонкой талии. Не все с восторгом приняли ее новый облик.

"Вот к таким переменам приводит любовь", – пояснила звезда свои изменения под кадром, выложенным в соцсети. И поинтересовалась: "Как вам?"

Подписчики стали обсуждать внешность бывшей примы Большого театра, но мнения разошлись. Одни, отметив, что новый образ не ее, обсмеяли королеву шпагата и возмущались, не подбирая выражений:

"Мохнатки на ногах как-то привычнее на ней были...", "В кирзачах и тигровых трусах больше нравилось, как-то естественно и вживую", "Надеюсь, что за кадром под платьем нет ваших лохматых чудовищ", "Вы с какого фильма, мужики приехали?", "Плохо, похожа на с....", "Это тихий ужас... зачем?", "Разложить по плечам нарощенные мертвые волосы, полная безвкусица", "Парик ужасно!!!", "Вот все равно что-то не то... Хоть кастрюлю на голову одень!", "Фасад поменяла а канализация осталась старой".  

Фанаты встали на защиту любимицы. "Очень неожиданно. Интересный образ", "Вот так нужно выглядеть!.. а не в шортах и валянках", "Весьма", "Роскошная", "Вам очень идет", "Женщина!!! Вы идеальная!!!", "Вот такую себя нужно всем показывать!", "Прям помолодела лет на 15", "Вы, наконец-то, стильно одеты и шикарно выглядите!", "Умопомрачительный образ, такая сильнейшая энергетика, огонь!!! Вот она, настоящая Настя", "Лучший образ за всю Вашу историю", – хвалили они и попросили балерину "оставайтья такой".

Ранее Анастасия Волочкова в меховых сапогах которые называют "мохнатками", и ультракоротких шортах с потертостями мылась и чесалась, а до этого в той же обуви на голые ноги и короткой куртке с мехом показала вертикальный шпагат.

Фоторепортаж
Волочкова не стесняется ничего
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Полина ДОРОЖКИНА

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