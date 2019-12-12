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Волочкову в старых меховушках и без штанов обозвали суповым набором

Волочкову в старых меховушках и без штанов обозвали суповым набором
Анастасия Волочкова. Фото:instagram.com/volochkova_art
Самая знаменитая в России балерина вышла на улицу в пляжной тунике и рваных сапогах

Анастасия Волочкова вышла из своего прекрасного большого дома в красных меховых сапогах на завязках и легком ярком платье, через разрез которого с одной стороны были видны голые ноги и бедро. Подбоченившись, артистка встала на крылечке с каким-то предметом в руке, серьезно глядя вперед. Такою ее и сфотографировали.

"Прекрасное начало дня", – отметила танцовщица под кадром в Инстаграм. 

В соцсети отреагировали на публикацию сразу, большинство подписчиков – негативно. Только один из них мягко назвал балерину "странной женщиной", остальные язвили, обсуждая ее вид в деталях:

"Ужас, летящий на крыльях люминесцентного дьявола с красными лапами!", Какой кошмар!!!", "Жуть", "Мда... это не лечится", "Что с ней? Ужас какой", "Кожа розовая, как у свинки", "На голове ужас, как из 90-х, когда сами дома красились", "Что с лицом?", "Какая-то маниакальная шизофрения – вытягивать ноги. Наверное, это сексюально".

Некоторые требовали, чтобы артистка нашла себе стилиста, так как одевается "мегабезвкусно", и ее "фигура не позволяет того, что она носит". Особенно досталось обуви звезды. "На правом сапоге оторвана подошва", "Валенок уже есть хочет... развалился совсем... позорище", "Уродские сапоги", "Луноходы... в трусах и бусах", "В этих рваных говношлепах, у которых подошва отвалилась и просит есть прекрасное утро?" – едко высказались злопыхатели.

Были и такие, кто опять заговорил о склонности танцовщицы к питию хмельному: "С утра уже со штопором",  "У Вас фигура алкоголички", "Бухала, похоже". А фанаты были довольны. "Анастасия... Вы женственная,грациозная как лебедь", "Амулет от сглаза, прикольно!", "Стройна и хороша, милашка", – восхищались они.   

Ранее Анастасия Волочкова в этих же "мохнатках" растянулась в вертикальном шпагате у камина и без трусов спряталась за букетом.

Фоторепортаж
Волочкова раскрыла голую правду
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Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Настя!!!!!!!!!подлечись!!!!!!!Наберись ума.старушка.......
1
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