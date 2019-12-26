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Бодибилдер Юлия Ушакова поделилась с поклонниками пикантной фотографией. На снимке звезда ЗОЖ в экстремальном бикини прилегла на черном вулканическом песочке.
"Это я лежу и жду, когда уже этот 2019-й закончится У кого какие планы на Новый год?" – написала спортсменка на своей страничке в Инстаграм.
Большинство поклонников Юлии поделилось с ней не своими новогодними планами, а искренним восторгом: "Можно с Вами немного полежать", "Богиня", "Красавица", "Огонь", "Класс".
Юлия Ушакова – неоднократная победительница Кубка россии по бодифитнесу, чемпионка мира и абсолютная чемпионка Европы.
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