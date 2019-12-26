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Полуголая спортсменка разлеглась на черном песке

Полуголая спортсменка разлеглась на черном песке
Юлия Ушакова. Фото: instagram.com/yulia_ushakova
Фитнес-леди показала идеальные формы

Бодибилдер Юлия Ушакова поделилась с поклонниками пикантной фотографией. На снимке звезда ЗОЖ в экстремальном бикини прилегла на черном вулканическом песочке.

"Это я лежу и жду, когда уже этот 2019-й закончится У кого какие планы на Новый год?" – написала спортсменка на своей страничке в Инстаграм. 

Большинство поклонников Юлии поделилось с ней не своими новогодними планами, а искренним восторгом: "Можно с Вами немного полежать", "Богиня", "Красавица", "Огонь", "Класс". 

Юлия Ушакова – неоднократная победительница Кубка россии по бодифитнесу, чемпионка мира и абсолютная чемпионка Европы. 

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Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com +8
Валентина МАЙОРОВА

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