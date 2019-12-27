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"Пластика или спорт?": Глюкоза показала молочную грудь

"Пластика или спорт?": Глюкоза показала молочную грудь
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Певица завернулась в блестящий наряд, едва прикрывающий бюст

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) снялась в красном платье, практически не скрывающем грудь. Наряд полностью обтягивал ее фигуру, обнажая ноги. Образ артистка дополнила яркой красной помадой.

Видео в Инстаграм звезды вызвало массу споров в комментариях. Подписчики сразу же обратили внимание на грудь певиц и стали гадать, делала ли она пластическую операцию. Большинство комментаторов все-таки решили, что бюст ненатуральный, однако все сошлись на том, что выглядит она аккуратно и красиво. "А грудь своя?", "Силикон вынимай", "Имплантанты просвечиваются", "В чем секрет такой молочной груди? Пластика или спорт?", "Слишком "неподвижные" – силикон!", "Какая красивая маленькая грудь!" – отметили подписчики.

Артистке также сделали огромное количество комплиментов по поводу ее внешности, а также отметили, что выбранный наряд слишком откровенный: "Секси!", "Шикарная девушка", "Прекрасно выглядите!", "Непонятно куда смотреть: на говорящие манящие губы или это декольте, откуда вот-вот соски выпрыгнут", "Красивая и сексуальная", "Сними эту тряпку, и так все видно". Впрочем, образ звезды оценили не все:."Она как будто провинциальная ведущая на детском празднике", – высказались недовольные.

Ранее Глюкоза задрала юбку перед публикой во время танца.

Фоторепортаж
"Очень пошлое фото": Глюкоза раздвинула ноги в бикини
Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: instagram.com/glukozamusic
Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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