Имущество умершей руководителя "Современника" оценивают в 50 миллионов рублей

Галину Волчек похоронили 29 декабря на Новодевичьем кладбище. Среди тех, кто прощался с артисткой, был и ее сын Денис Евстигнеев. Именно режиссер получит все наследство.

Наследнику достанется квартира в Москве за 30 млн руб., загородный дом за 15 млн, который он когда-то и подарил знаменитой матери. Также режиссер получит дорогую иномарку, сообщает "КП".

На свое материальное состояние Галина Волчек никогда не жаловалась. Она, как пишут СМИ, неплохо получала за спектакли, которые ставила за границей.

Напомним, Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет, ее похоронили 29 декабря. Причиной смерти, как писали журналисты, стал отек мозга и легких.