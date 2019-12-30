Облачившаяся в откровенные наряды жена Потапа поставила поклонников перед выбором

Певица Настя Каменских взорвала Сеть головокружительными снимками. Жгучая брюнетка выложила в Instagram серию из 10 фотографий, на которых она примерила разные образы, перевоплотившись в том числе в блондинку и шатенку.

Ослепительная красотка предложила подписчикам выбрать лучший, однако те растерялись. Большинство из них сошлись во мнении, что Каменских во всех нарядах хороша.

"Какая сладенькая красотка", "На всех секси", "Мне кажется вам подходят все образы вы очень классная", "Все идеальные образы", – отозвались фанаты (здесь и далее орфография и пунктуация авторов оригинальны).

Другие остановили свой выбор сразу на нескольких образах. Третьи нашли самым привлекательным первое фото из-за глубокого декольте в платье, которое на снимке облегает сочную фигуру артистки. При этом Каменских немного наклонилась к фотографу, изобразив страсть на лице. Впрочем, подписчикам было не до ее соблазнительного взгляда, ведь певица явно забыла про верхнюю часть нижнего белья.

"Один. У тебя на нем грудь самая большая", "Всe парни, навeрно, очeнь стараются смотрeть вам именно в глаза", – прокомментировали поклонники не только творчества знаменитости.

На одном из фото серии Настя Каменских в крестах и тату затянулась в кожу. Также жена Потапа показалась в прозрачном комбинезоне.