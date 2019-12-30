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Обезображенная Асмус напугала людей переделанным лицом

Обезображенная Асмус напугала людей переделанным лицом
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/
Грим сделал актрису неузнаваемой

Кристина Асмус в весьма необычном виде снялась в ролике вместе со своим супругом шоуменом Гариком Харламовым. Юморист предстал перед зрителями в уже известном многим образе Эдуарда Сурового, а вот его жена пошла на жертву ради искусства и полностью сменила имидж.

"Кристину Асмус изуродовали гримеры" – огорченно написал автор телеграм-канала "НеМалахов".

В самом деле, на этом фото трудно узнать очаровательную актрису: аккуратный носик превратился в картофелину, а сияющие глаза были обведены черными тенями. Темно-лиловая помада на мертвенно-бледном лице завершила образ. Асмус была похожа то ли на грустную панду, то ли на невыспавшегося вампира.

"Кристина, я вас не узнала", "Как из красавицы можно сделать стращилу", "посмотрела и испугалась", "Это очень смешно",  "Идеальная пара", "семейка Адамс", – удивились подписчики на страничке Асмус в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА

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