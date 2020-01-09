Актриса пожаловалась на поведение отдыхающих

Настасью Самбурскую возмутили российские туристы, которые включают громкую музыку на пляже и этим мешают отдыхать остальным. "Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести как быдло на пляже?" – обратилась к подписчикам звезда сериала "Универ" в Сети.

Пост Настасьи вызвал массу гневных комментариев. По мнению подписчиков актрисы, нельзя запрещать людям проводить время так, как они хотят. И Самбурской заявили в Инстаграм:

"Возомнила себя королевой", "Сиди дома у колодца", "Пусть люди отдыхают как хотят, они за это заплатили, а ты зажралась", "Бабульковый отдых на диких пляжах ищите",

C некоторыми подписчиками артистка вступила в перепалку. "Мне не надо, чтобы мальчики достали телефоны и просили селфи потом, или втихаря мою ... (ягодицы – прим. ред.) целлюлитную сняли и по пабликам раскидали, как это любят делать представители русского быдла", – высказалась она.

Несмотря на огромное количество негативных комментариев, многие поддержали звезду:

"Надо было им свой шансон вживую включить", "Каждый день такие ходят, очень бесят", "Тут я согласен с госпожой Самбурской".

Некоторые добавили, что в общественных местах принято использовать наушники, передает телеканал "360".

Ранее Настасья Самбурская снялась в ярко-розовом купальнике и обнажила грудь на фоне антикварного автомобиля.