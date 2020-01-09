Полуобнаженная артистка похвасталась стройным телом

Актриса Мария Горбань порадовала подписчиков откровенными снимками в купальнике. Звезда "Кухни" опубликовала фотографии, где она позирует на пляже около пальмы в бикини лимонного цвета.

Горбань вытянула ноги прямо в камеру – из-за такого ракурса они стали казаться неестественно длинными. В Сети начали обсуждать необычную фотосессию девушки, и мнения подписчиков разделились. В комментариях многие отметили, что так выставлять ноги напоказ было ни к чему:

"Гиганоги", "*** [Зачем – прим. ред.] такая длинная нога?", "Большая зубочистка", "Перебор", "Какой ужас".

Однако большинство поклонников актрисы оценили ее фотографии. Подписчики сделали массу комплиментов Горбань, отметив ее красоту и талант:

"Ты красотка!", "Шикардос", "Мария, Вы очень красивая и талантливая девушка", "Фоточки огненные", "Просто бомба", "Бесконечные ноги, красота",

– прокомментировали пост звезды в Инстаграм.

Ранее Мария Горбань пробежалась по пляжу в красном купальнике.