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Актриса Мария Горбань порадовала подписчиков откровенными снимками в купальнике. Звезда "Кухни" опубликовала фотографии, где она позирует на пляже около пальмы в бикини лимонного цвета.
Горбань вытянула ноги прямо в камеру – из-за такого ракурса они стали казаться неестественно длинными. В Сети начали обсуждать необычную фотосессию девушки, и мнения подписчиков разделились. В комментариях многие отметили, что так выставлять ноги напоказ было ни к чему:
"Гиганоги", "*** [Зачем – прим. ред.] такая длинная нога?", "Большая зубочистка", "Перебор", "Какой ужас".
Однако большинство поклонников актрисы оценили ее фотографии. Подписчики сделали массу комплиментов Горбань, отметив ее красоту и талант:
"Ты красотка!", "Шикардос", "Мария, Вы очень красивая и талантливая девушка", "Фоточки огненные", "Просто бомба", "Бесконечные ноги, красота",
– прокомментировали пост звезды в Инстаграм.
Ранее Мария Горбань пробежалась по пляжу в красном купальнике.
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