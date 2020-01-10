Певица в откровенном наряде снялась в неожиданном ролике

Лолита Милявская поделилась с подписчиками видео, где она в полупрозрачном боди делится секретами своей красоты. Певица в ванной начала снимать содержимое своей косметички и показала, как "дефлорирует" один из тюбиков.

Артистка не могла выдавить средство из-за фольги.

"Так, дефлорируем крышечку", – говорит Лолита и зубами срывает защитную пленку у тюбика.

Подписчики Лолиты в социальных сетях сразу же принялись обсуждать внешность знаменитости. По их мнению, Милявская шикарно выглядит в своем откровенном наряде, обладает стройными ногами и идеальной кожей.

"Лолита, кофточка у Вас просто космос", "Вы красотка", "Атомная женщина", "Лолита, Вы, как всегда, бесподобны", "Вот это ноги", "Красотка, стройняшка, милашка", "Лолита, вы просто красавица. У вас такая хорошая кожа, вы похудели, у вас прекрасная фигура, молодец", "Ноги супер", "Фигура огонь", - хвалят звезду в Инстаграм.

Положительных комментариев в аккаунте звезды стало гораздо больше после разрыва с мужем. Поклонники считают, что артистка взялась за себя и заметно преобразилась.

Сколько будет длиться бракоразводный процесс между супругами неизвестно, но первую победу Милявская уже одержала. Жалобу ее мужа, который выступает против того, что брак признали фиктивным, отклонили. Об этом сообщил "Стархит".

Ранее Лолиту застукали на отдыхе с женатым красавцем.