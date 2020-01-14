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Жених старше на 10 лет: внучка Ельцина выходит замуж

Возлюбленным девушки стал известный футболист

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов сделал предложение внучке Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Свадьба пройдет на Карибских островах, когда девушке исполнится 18 лет.

Свои отношения 29-летний футболист и 17-летняя родственница первого президента России скрывали несколько лет. Теперь Смолов сделал Юмашевой предложение официально, сообщают "7дней". Свадебную церемонию возлюбленные решили провести на острове Сент-Барт, где они сейчас отдыхают, пишет "Комсомольская правда".

18 лет Юмашевой исполнится уже в апреле этого года, передает URA.RU. Однако у девушки есть австрийское гражданство, поэтому пара могла бы сыграть свадьбу, когда внучке Ельцина исполнилось 16 лет, но только с согласия родителей.

Карина СИРАЗОВА

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