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Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов сделал предложение внучке Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Свадьба пройдет на Карибских островах, когда девушке исполнится 18 лет.
Свои отношения 29-летний футболист и 17-летняя родственница первого президента России скрывали несколько лет. Теперь Смолов сделал Юмашевой предложение официально, сообщают "7дней". Свадебную церемонию возлюбленные решили провести на острове Сент-Барт, где они сейчас отдыхают, пишет "Комсомольская правда".
18 лет Юмашевой исполнится уже в апреле этого года, передает URA.RU. Однако у девушки есть австрийское гражданство, поэтому пара могла бы сыграть свадьбу, когда внучке Ельцина исполнилось 16 лет, но только с согласия родителей.
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