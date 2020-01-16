Солистка группы "Винтаж" выставила напоказ оголенную грудь и бедра

Анна Плетнева порадовала поклонников свежим горячим кадром. На фото певица сидит на кухонном столе в корсете и коротких шортах и ест пиццу. Снимок, на котором звезда эротично приоткрыла рот, вызвал бурю эмоций среди ее поклонников.

"Опять застукали проклятые папарацци... Ну, да! Я не без греха!!! Никогда не была законопослушной, идеальной и правильной, хоть сейчас это очень модно",

– заявила Плетнева под постом, добавив, что у нее есть плюс – она никогда не ругает и не осуждает себя и людей.

Фанаты пришли в полный восторг от смелости своей любимицы, а также от ее внешнего вида. Многие признались, что тоже нарушают правила.

"Ты такая красивая", "Мамочка моя, просто божественна", "Какая прекрасная", "Уф", "Хороша", "Анна Плетнёва секси гёрл", "Аппетитно. Ну и пицца тоже", "Как всегда – великолепна. Богиня", "Выглядишь просто супер", – отметили подписчики.